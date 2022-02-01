Оперативница из Санкт-Петербурга попала в больницу после стычки с коллегами

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области проводит служебную проверку после сообщений СМИ о конфликте в отделе полиции в Петербурге между сотрудниками ГИБДД и оперативницей. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в результате происшествия девушка попала в больницу, у неё сломана рука и порваны связки плеча.

Служебную проверку организовали в ГУ МВД по городу и области. Специалистам предстоит дать всестороннюю и объективную оценку действиям всех участников конфликта, — сообщили в ведомстве.

Как уточняет телеканал, опубликовавший кадры с места происшествия, перепалка произошла в отделе полиции Василеостровского района между сотрудницей группы уголовного розыска, которая пыталась пройти в отделение, и представителями ГИБДД. Один из инспекторов увидел у девушки кобуру с пистолетом и потребовал, чтобы она показала удостоверение. Девушка оттолкнула коллегу и замахнулась на него, после чего словесная перепалка переросла в стычку. Девушку повалили на пол, и она крикнула, что ей сейчас сломают руку, после чего раздался хруст. Пострадавшая была госпитализирована.

Ранее сотрудницу полиции в Оренбурге приговорили к трём годам лишения свободы за пощёчину ребёнку, однако в связи с истечением срока давности правонарушения приговор был отменён Дзержинским районным судом. Женщина ударила ребёнка в 2005 году.