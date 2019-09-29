https://static.news.ru/photo/a4f800e8-e2d3-11e9-be0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Для команды, которая находится на горящей в Охотском море плавбазе «Пётр Житников», опасности нет. В этом заверила пресс-служба Росморречфлота.

При этом там отметили, что оценивая ситуацию в целом, «надо понимать, что они [члены экипажа] работают в открытом море и находятся на аварийном судне».

Их потихоньку сносит, они дрейфуют к юго-востоку от Шикотана, находятся сейчас в 120 милях к юго-востоку от Шикотана, — цитирует представителя пресс-службы ТАСС .

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 419 человек. Из них 363 были эвакуированы, а 56 остались для обеспечения жизнеспособности судна и охлаждения переборок. Позднее состав группы был увеличен до 65 человек. Открытое горение ликвидировано, но тушение продолжается. Им поочерёдно занимаются пять бригад.

Ранее, как писал News.ru, на плавбазе произошёл новый хлопок. Его причиной стал срыв крышки с горловины оборудования под давлением горячего воздуха.