«Опасений не было»: три работника завода выпили техспирт и погибли

Три работника 103-го Бронетанкового ремонтного завода (БТРЗ) в поселке Атамановке Читинского района скончались после того, как выпили техническую жидкость с метанолом, сообщает «МК в Чите». По данным источника, это произошло в пятницу, жидкость из «новой партии» предназначалась для промывки деталей.

Ранее уже были подобные прецеденты — некоторые работники уже имели опыт употребления вместо алкоголя подобной техжидкости, однако все остались живы, поэтому в этот раз опасений не было, — сказал собеседник.

Руководство БТРЗ ситуацию не прокомментировало: сначала в приёмной заявили, что гендиректор Вадим Сарданов в командировке, а затем — что отвечать на вопросы не будут.

Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку по факту гибели.

Ранее сообщалось, что в Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом. Возраст пострадавших составляет 21–22 года.

Другой случай произошёл в Свердловской области, где в октябре местным жителям продали алкоголь на основе метилового спирта. Это вызвало серию отравлений, жертвами которых стали 35 человек. Полиция задержала четверых подозреваемых.

В МВД предложили лицензировать оборот метилового спирта, а также ввести уголовную ответственность за незаконный сбыт, оборот или хранение метанола. В ведомстве считают, что это позволит минимизировать риски отравления граждан.