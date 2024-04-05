Сразу 10 партнеров: новые детали секс-скандала с 11-летней школьницей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стали известны новые подробности секс-скандала с участием 11-летней школьницы в Первоуральске Свердловской области. Как писали СМИ, в феврале 2024 года ученица занялась групповым сексом с восьмиклассниками. По информации изданий, якобы сама девочка склоняла партнеров к близости. NEWS.ru узнал подробности и попытался понять, кто виноват в случившемся.

Что известно о групповом сексе с 11-летней в Первоуральске

В канун Дня защитника Отечества, 22 февраля, школьница из Первоуральска позвала в гости трех восьмиклассников. Подростки занялись групповым сексом, который снимали на видео. Мать одного из мальчиков позже нашла этот ролик в его телефоне и обратилась в правоохранительные органы.

Сначала полицейские провели со школьниками профилактическую беседу. Но 14 марта Следственный комитет завел на молодых людей уголовное дело об изнасиловании: им грозит до шести лет колонии (это максимальный срок для детей младше 16 лет).

Как отмечает адвокат Георгий Краснов, школьники смогут избежать наказания, если девочка признается в интимной связи по обоюдному согласию. Издание E1.RU утверждает, что пятиклассница регулярно появлялась в интернет-пабликах для знакомств, где не сообщала свой реальный возраст. Подростки познакомились с ней в одном из них, пишет портал.

Девочка и восьмиклассники были из разных школ. «Поскольку у нее такой возраст, то любой сексуальный контакт автоматически считается изнасилованием. Изначально к ней пришло пятеро парней, но двое более умных ушли, а эти трое остались», — рассказал источник свердловского издания.

Первоначально в групповом сексе заподозрили двух школьников. Но на допросе они указали еще на одного участника оргии — их одноклассника. По показаниям последнего, он не занимался сексом со школьницей и якобы вообще не присутствовал в тот момент в квартире.

«Он говорил, что не причастен к истории. Да, это он познакомил остальных мальчиков с этой девочкой, но, по его словам, в тот вечер он не был в их компании у нее дома. Он считает, что в переделку его втянули другие парни», — рассказал URA.RU осведомленный источник.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто кого склонил к близости

Родители школьницы не давали комментариев по поводу случившегося. Одна из родственниц девочки уверена, что ее совратили. По мнению женщины, сама бы потерпевшая до этого не додумалась. Она считает, что кто-то из старшеклассников мог предложить девочке интимную связь.

Мать одного из участников группового секса, которая первой обратилась в полицию, полагает, что именно девочка совратила ее сына. Она написала заявление с целью привлечь 11-летнюю школьницу к ответственности. Однако правоохранители возбудили уголовное дело против ее сына и его друзей.

Восьмиклассники продолжают ходить в школу. Местные жители рассказывают, что в классе их не травят, а, наоборот, даже жалеют.

Спустя месяц после инцидента появились новые подробности. Соседи 11-летней школьницы утверждают: якобы она давно занимается сексом с парнями. По словам местного жителя, девочка не просто намекала потенциальным партнерам на интимную близость, а предлагала напрямую.

Как пишут уральские СМИ, в телефоне девочки нашли переписки примерно с десятью молодыми людьми, с которыми она могла заниматься сексом. Кроме того, к моменту скандала один подросток встречался с девочкой несколько месяцев, за это время они имели интимную связь порядка 15 раз, сообщают журналисты.

«Честно, мало кто верит, что девочку реально изнасиловали, но диспозиция статьи УК такая, что она будет пострадавшей при любом раскладе. Очень многое будет зависеть от ее законных представителей», — рассуждает собеседник уральского портала.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что говорят в Госдуме о групповом сексе с 11-летней

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов считает, что школьницу необходимо принудительно поместить под наблюдение психиатра, даже если будут возражать правозащитники. Он назвал случившееся «позором».

«Главное, не разрешать какому-нибудь каналу снять сериал „Влюблена в 11“. Эта история должна быть историей позора, стыда и негодяйства. Родители должны сгореть от стыда. Это кошмар, позор», — высказал мнение депутат в разговоре с NEWS.ru.

Если окажется, что девочка здорова, то к ответственности следует привлечь ее родителей, считает Милонов.

Психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru намекнул на возможную связь случившегося с интересом детей к порнографии. По его данным, сегодняшние подростки нередко знакомятся со взрослым контентом уже в 10 лет, и у них возникает желание повторить увиденное.

«К сожалению, в плане морально-нравственной деградации современное поколение шагнуло очень хорошо. Если [у девочки] не будет обнаружено серьезных отклонений, надо констатировать, что это дефекты воспитания со стороны родителей и школы», — полагает врач.

По мнению Шурова, специалисты должны провести психолого-психиатрическую экспертизу не только школьницы, но и ее половых партнеров. Нужно разобраться, почему у подростков такая фиксация на теме секса, объяснил он.

«Восьмиклассники тоже должны быть обследованы. Что значит, с 11-летней они занялись [сексом]? Это отражает эпоху интернета, нет табуированных тем. Дети очень рано узнают про определенные аспекты отношений, устраивают соревнования, кто раньше такой опыт получит», — подытожил психиатр.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие еще секс-скандалы происходили с несовершеннолетними

В июле 2023 года в Москве обнаружили так называемую «Школу секса» для девочек 10–11 лет. Так назывался групповой чат в одном из мессенджеров, куда несовершеннолетние скидывали свои интимные фото и видео. В ответ на них создавшие сообщество мужчины ставили девочкам оценки.

Мать одной из девочек узнала об этой группе. Родственница увидела интимные снимки дочери в телефоне, потом нашла откровенные переписки с другими мужчинами, которые присылали ребенку свои откровенные фотографии. Женщина обратилась в полицию.

В ноябре 2023 года ученики второго класса одной их столичных гимназий, которая входит в топ-100 столичных школ, попытались заняться сексом в туалете. Мальчик несколько раз предлагал однокласснице «поступить как взрослые», и в итоге та согласилась. Детей поймали с поличным, после чего отправили к психологу.

Читайте также:

«Друг школы»: 82-летнего ветерана судят за изнасилование и растление детей

14-летняя школьница забеременела от мужа бабушки. Куда смотрела мать?

«Мальчика-педофила» осудили на шесть лет: почему люди не верят в его вину