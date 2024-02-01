«Он много знает»: за что задержали экс-главу Севастополя Овсянникова

Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Дмитрий Овсянников

Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне, сообщает газета The Times. Что об этом известно, какой информацией может обладать Овсянников, выдадут ли его Украине?

За что задержали Овсянникова

По данным The Times, Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) задержало Овсянникова в его доме в Лондоне 22 января, затем он был арестован. Согласно предварительной информации, экс-губернатору Севастополя предъявлено обвинение в обходе антироссийских санкций и открытии счета в лондонском банке. Ему также вменяют несколько эпизодов в отмывании средств на общую сумму 65 тыс. фунтов стерлингов, а еще в хранении более 77 тыс. фунтов стерлингов «криминальных денежных средств».

Как уточняет The Times, «Овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что накладывает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам».

Рассмотрение дела Овсянникова Королевским судом Саутуорка назначено на 20 февраля.

О чем знает Овсянников, выдадут ли его Украине

Профессор ВШЭ Марат Баширов в Telegram-канале «Политджойстик» пишет, что Овсянников может обладать информацией о российском ВПК. Политолог напомнил, что экс-глава Севастополя занимал пост федерального инспектора по Удмуртии, которая является важным регионом в этой сфере.

«Дима был в 2003–2007 годах федеральным инспектором (номенклатура АП) по Удмуртской Республике. Потом заместителем управляющего директора — директором по экономике и финансам в ОАО „Пермский моторный завод“. Ага — это тот самый, который делает моторы для авиации и т. д. Потом он — руководитель департамента региональной промышленной политики Минпромторга Российской Федерации. Потом — заместитель министра промышленности и торговли [Дениса] Мантурова. А теперь он пленник британской разведки. Ясно, носителем какой информации Дима является? И что-то я не уверен, что он „крепкий парень“ под пытками», — отмечает Баширов.

Депутат Государственной думы Евгений Попов, комментируя пост «Политджойстика», предположил, что Овсянникова не выдадут Украине. При этом парламентарий согласился, что экс-губернатор действительно «много знает».

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Дмитрий Овсянников

«Не верю, что отдадут Киеву. Но информационно выжмут. Овсянников много знает», — написал Попов в своем Telegram-канале.

В то же время Telegram-канал «Свои да Наши» сообщает, что Киев планирует подать запрос об экстрадиции Овсянникова, на которого на Украине заведено несколько уголовных дел.

«А вот это ой. Но его вряд ли выдадут, учитывая, что к нему есть претензии местных правоохранителей. А если отдадут, это, конечно, будет прецедент прецедентов», — рассуждают авторы публикации.

Кто такой Дмитрий Овсянников

Овсянников был губернатором Севастополя с 2017 по 2019 год. С осени 2019 года по весну 2020-го являлся заместителем министра промышленности и торговли РФ. Впервые под ограничения Евросоюза экс-губернатор подпал в 2017 году, а через год оказался в санкционном списке США. Овсянников также имеет награду «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В апреле 2020 года политика исключили из партии «Единая Россия» и сняли с должности замминистра промышленности и торговли после скандала в аэропорту Ижевска, когда он в нетрезвом состоянии обматерил полицейских и сотрудников авиагавани, писал Telegram-канал Baza.

«Замминистра промышленности России задержали в аэропорту Ижевска за неадекватное поведение. Заместитель Дениса Мантурова Дмитрий Овсянников ругался матом и отказывался показывать документы на входе, а потом еще и стал убегать от полицейских», — отмечалось в соответствующей публикации.

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