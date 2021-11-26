«Он и сейчас отмажется»: шахтёр высказался о директоре «Листвяжной»

Директор шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, в которой погибло 52 человека, «и сейчас отмажется», потому что «у него денег много», заявил бывший горнорабочий очистного забоя четвертого разряда Денис Тимохин. По его мнению, директор был уверен в своей полной безнаказанности, передаёт Lenta.ru.

Он и сейчас отмажется, у него денег много, — подчеркнул Тимохин.

Помимо этого, горняк рассказал, как лично столкнулся с халатностью и произволом руководства шахты: он порвал коленные связки на забое, а начальство попросило его оформить травму как бытовую, а не производственную. После отказа Тимохина, ему предложили перейти на низкооплачиваемую должность мойщика-уборщика вагонов. Горняк отказался и его уволили, даже не выдав трудовую книжку.

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября в 05:00. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек.

В результате погибли 52 человека: 46 горняков и 6 спасателей. Пострадали 63 человека.

По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“». По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее стало известно, что шахту «Листвяжная», где накануне была приостановлена спасательная операция по причине взрывоопасного состояния, направят три отделения горноспасателей. Они должны будут заняться изоляцией горных выработок для заполнения последних метаном ради достижения безопасного уровня концентрации газа. По прогнозам специалистов, эти работы займут не менее трёх суток. После этого будет принято решение о возобновлении поисков погибших. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.