https://static.news.ru/photo/fade8506-39cf-11ea-8ff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com/Global Look Press

Омские силовики задержали 34-летнюю жительницу региона. По данным оперативников, женщина пыталась зарезать 67-летнего любовника во время ссоры.

Подозреваемая схватила кухонный нож и ударила потерпевшего в область сердца. Мужчину доставили в районную больницу Оконешниковского района с травмой грудой клетки, передаёт портал Om1.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что школьница из Омска вместе со своим парнем подозревается в жестоком убийстве своей матери, которая застала их в постели. Орудиями преступления стали нож и молоток.