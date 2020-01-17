Омские силовики задержали 34-летнюю жительницу региона. По данным оперативников, женщина пыталась зарезать 67-летнего любовника во время ссоры.
Подозреваемая схватила кухонный нож и ударила потерпевшего в область сердца. Мужчину доставили в районную больницу Оконешниковского района с травмой грудой клетки,
Ранее NEWS.ru сообщал, что школьница из Омска вместе со своим парнем подозревается в жестоком убийстве своей матери, которая застала их в постели. Орудиями преступления стали нож и молоток.
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