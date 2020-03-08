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Несколько жителей разных городов России с января 2020 года обращались в отделения полиции с заявлениями о совершённом мошенничестве. По словам пострадавших, их обманным путём лишили от 10 до 18 тысяч рублей. Оказалось, что все они стали жертвами 26-летнего злоумышленника, проживающего в Омске.

Преступник летом прошлого года создал на сайтах знакомств 200 анкет. Он вёл страницы от лица несуществующих девушек, «проживающих» в разных городах страны, в том числе в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и не только. Мужчина каждый раз использовал одно и то же имя — Виктория.

Он вступал в переписку с мужчинами на сайте знакомств и предлагал пойти на свидание. Если жертва была согласна, злоумышленник продолжал «развод». «Виктория» приглашала кавалера в ресторан, отель, кинотеатр или в кальянную. После этого мужчина получал ссылку для бронирования места, заполнял форму полной предоплаты и вводил данные своей банковской карты.

В назначенный день «Виктория» говорила, что не может прийти на свидание. Тогда потерпевший звонил в службу поддержки и беседовал с «сотрудником». Тот объяснял, как можно вернуть деньги, а жертва послушно выполняла указания: ходила по ссылкам, снова вводила данные карты, а также код из СМС. Деньги после этого, конечно, не возвращались, а списывались, сообщает Om1.ru.

На данный момент омич является подозреваемым по 15 установленным эпизодам мошенничества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, житель Курской области затеял на своём участке стройку из украденных у соседа материалов.

Мужчина на протяжении двух месяцев разбирал строение на участке, расположенном через несколько улиц, и возводил из них постройки у себя во дворе.