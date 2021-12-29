Омбудсмен рассказала, почему замёрзшего ребёнка поздно начали искать

Погибшего от переохлаждения в Дубне 11-летнего школьника начали искать не сразу, потому что мать обратилась в полицию только вечером, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова телеканалу «360». При этом, по её словам, школа уведомила родных о том, что ребёнка нет на уроках.

Школа уведомила родственников об отсутствии ребёнка на занятиях. Однако сообщение в полицию от матери было подано только в 17:20, и тогда только начались дополнительные поиски при участии волонтёров движения «ЛизаАлерт». Мне представляется, что слишком поздно было подано заявление, утрачено дополнительное время, — сказала Мишонова.

Волонтёры искали мальчика сутки. 27 декабря он направился в школу, но сел не на тот автобус, вышел не на своей остановке, заблудился и замёрз насмерть. Прокуратура Подмосковья проводит проверку. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как ребёнок идёт вдоль трассы, по которой едут автомобили.

Жительница Дубны Ксения Напольская сообщила в соцсетях, что мальчик отставал в развитии и нуждался в коррекции, но мать этого не признавала. По её словам, мальчик перешёл в коррекционную школу после второго класса, но это нужно было сделать раньше.

Ранее председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев предупредил, что при пропаже близкого человека нужно сразу позвонить в 112 и затем в полицию. Также нужно обратиться в поисковый отряд в соответствующем регионе, поскольку от оперативности зависит жизнь пропавшего.