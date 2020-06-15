Омбудсмен рассказала о семье готовившего нападение на школу подростка

https://static.news.ru/photo/1dd9042c-aefc-11ea-8852-fa163e074e61_660.jpg Нина Болдырева Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Подросток, готовивший нападение на школу в Волгограде, воспитывался в полной семье, однако в настоящее время отец не живёт совместно с сыном и матерью.

Об этом агентству «Интерфакс-Юг» рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Волгоградской области Нина Болдырева. Она уточнила, что подросток продолжает общаться со своим отцом. Болдырева также сообщила, что 14-летний юноша со второй половины 2019 года обучался дома. Комиссия по делам несовершеннолетних выясняет, были ли у школьника конфликты в учебном заведении, вынудившие его перейти на домашнее обучение, или причина этого в его состоянии здоровья. На учёте в комиссии подросток не состоял.

О задержании подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде, стало известно 15 июня. В ходе обыска силовики изъяли у него самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью и компоненты для взрывчатых веществ. Свой арсенал подросток хранил на балконе. Школьник сам изготовил бомбу, воспользовавшись инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств. У него нашли записи вооружённых нападений на образовательные учреждения в разные годы. Как писал NEWS.ru, юношу отправили под арест, следствие полагает, что у него могли быть сообщники.