Омбудсмен рассказала о семье готовившего нападение на школу подростка

Подросток, готовивший нападение на школу в Волгограде, воспитывался в полной семье, однако в настоящее время отец не живёт совместно с сыном и матерью.
Об этом агентству «Интерфакс-Юг»
О задержании подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде, стало известно 15 июня. В ходе обыска силовики изъяли у него самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью и компоненты для взрывчатых веществ. Свой арсенал подросток хранил на балконе. Школьник сам изготовил бомбу, воспользовавшись инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств. У него нашли записи вооружённых нападений на образовательные учреждения в разные годы. Как писал NEWS.ru, юношу отправили под арест, следствие полагает, что у него могли быть сообщники.
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