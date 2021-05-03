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Происшествия

Омбудсмен объяснила, как 6-летний мальчик за рулём насмерть задавил мать

13:35, 03 мая 2021
Наталья Листопадова Наталья Листопадова Фото: deti.gov.ru

Уполномоченная по правам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова раскрыла детали трагедии в городе Щигры, где шестилетний мальчик на автомобиле насмерть сбил свою мать. О том, как это произошло, она рассказала радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, машина ВАЗ-21074 принадлежала 28-летней женщине. Та вышла из машины и оставила ключ в замке зажигания. Ребёнок залез в машину и стал там играть. В какой-то момент он оказался за рулём, нажал педаль газа, после чего автомобиль покатился назад и сбил женщину. 

Семья многодетная, полная, трое детей, на учёте в органах профилактики не состоит, — сообщила Листопадова.

Она находится на связи с СК и полицией, которые проводят проверку.  

Ранее сообщалось, что в Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил девять автомобилей. Инцидент произошёл утром 5 марта. По счастливой случайности никто не пострадал.

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