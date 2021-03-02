Олимпийский чемпион Блинов скончался из-за переохлаждения

https://static.news.ru/photo/6abec0ea-7bef-11eb-9bd1-96000091f725_660.jpg Александр Блинов Фото: Соцсети

Победитель московской Олимпиады 1980 года Александр Блинов, которого нашли мёртвым на территории Подмосковья, скончался в результате переохлаждения. Об этом журналистам сообщил друг заслуженного мастера спорта СССР Александр Евдокимов.

66-летнего Блинова в последний раз видели 9 февраля в деревне Андреевское Можайского района Московской области. Об обнаружении тела олимпийского чемпиона стало известно 2 марта.

Как рассказал Евдокимов, Блинов ехал в Можайск из деревни Александровское на такси. Водитель высадил пассажира за 500 метров до дома. Он сослался на то, что машина дальше не проедет из-за сильного снегопада. Тогда Блинов уже плохо себя чувствовал. Он замёрз насмерть, не дойдя до дома примерно 150 метров.

Мимо Блинова в этот период проезжала женщина, которая работает тренером конноспортивного клуба. Она увидела человека, который переползает через заснеженную дорогу. Тренер вызвала скорую, но на момент приезда врачей Блинова на месте уже не было, пишет MK.RU.

Чемпион Олимпиады-80 в командном троеборье и серебряный призёр в личном троеборье работал тренером в конноспортивном клубе. Он должен был забрать в Можайске банковскую карту, но опоздал на автобус и хотел поехать в город на следующий день. Но до банка он так и не добрался, а в конный клуб не вернулся. Поиски вели полицейские и волонтёры «Лиза Алерт».

Как писал NEWS.ru, дочь Александра Блинова Анастасия рассказала подробности исчезновения отца. По словам женщины, отец в последний раз выходил на связь 9 февраля. Она добавила, что серьёзных проблем со здоровьем у него не было. Однако он мог прихрамывать на одну ногу после давней операции.