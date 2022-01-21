Олега Тактарова избили на курорте в Мексике

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Неизвестные напали в Мексике на актёра, кинопродюсера и бывшего бойца UFC Олега Тактарова. Инцидент произошёл на юге страны в курортном штате Кинтана-Роо. Об этом ТАСС рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Андрей Трояновский.

По словам Трояновского, нападение произошло некоторое время назад и в настоящий момент жизни Тактарова ничто не угрожает.

Мы держим ситуацию на контроле, Тактаров не просил никакого содействия, — сообщил дипломат.

Он рассказал, что актёр обратился в полицию, начато расследование.

Никакого предвзятого отношения со стороны правоохранительных органов, никаких проявлений русофобии нет, — подчеркнул Трояновский.

Ранее сообщалось, что мексиканская прокуратура штата Чиапас на юго-востоке страны расследует факт избиения толпой российской туристки. Протестующие мексиканцы требовали плату за проезд по дороге и избили россиянку после отказа.