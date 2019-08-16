https://static.news.ru/photo/a8738896-c037-11e9-a6c3-fa163e074e61_660.jpg Благовещенский кафедральный собор Фото: Bychkov Denis/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Новорождённого младенца обнаружили в сумке, оставленной у входа в Благовещенский кафедральный собор. Полиция начала поиски женщины, которая оставила ребёнка.

Инцидент произошёл 14 августа, однако обращение к общественности с просьбой оказать содействие в поисках региональный главк МВД обнародовал спустя два дня. За это время правоохранительные органы получили записи с камер видеонаблюдения, в поле зрения которых попала подозреваемая женщина.

Кем она приходится малышу, доподлинно неизвестно, однако в полиции полагают, что это, скорее всего, мать младенца. Пока что о её личности ничего неизвестно.

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