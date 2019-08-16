Новорождённого младенца обнаружили в сумке, оставленной у входа в Благовещенский кафедральный собор. Полиция начала поиски женщины, которая оставила ребёнка.
Инцидент произошёл 14 августа, однако обращение к общественности с просьбой оказать содействие в поисках
Кем она приходится малышу, доподлинно неизвестно, однако в полиции полагают, что это, скорее всего, мать младенца. Пока что о её личности ничего неизвестно.
Ранее News.ru писал, что в Великом Новгороде в квартире одного из домов было обнаружено тело трёхмесячной девочки. В её гибели заподозрили отца.