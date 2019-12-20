https://static.news.ru/photo/030e42e6-22fd-11ea-8eb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти три тысячи школьников эвакуированы в Москве из-за угрозы взрыва.

Как сообщили NEWS.ru в экстренных службах, анонимные звонки с сообщениями о минировании поступили в 10 столичных школ. В соответствующих учебных заведениях проходят проверки.

19 декабря в Москве были эвакуированы порядка 14 тысяч детей. Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в детсады на Кронштадтском бульваре, улице Маршала Катукова, бульваре Яна Райниса, школу на Бусиновской горке и в другие образовательные учреждения. В общей сложности проверки прошли в 40 садах и школах, писал NEWS.ru.