Почти три тысячи школьников эвакуированы в Москве из-за угрозы взрыва.
Как сообщили NEWS.ru в экстренных службах, анонимные звонки с сообщениями о минировании поступили в 10 столичных школ. В соответствующих учебных заведениях проходят проверки.
19 декабря в Москве были эвакуированы порядка 14 тысяч детей. Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в детсады на Кронштадтском бульваре, улице Маршала Катукова, бульваре Яна Райниса, школу на Бусиновской горке и в другие образовательные учреждения. В общей сложности проверки прошли в 40 садах и школах, писал NEWS.ru.
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