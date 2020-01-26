Неизвестные обстреляли «зелёную зону» Багдада. Информация о пострадавших не поступала.
Три реактивных снаряда упало около столицы Ирака. В ней расположены правительственные учреждения, посольства и консульства разных стран. Это уже не первый случай ракетных обстрелов «зелёной зоны»,
Ранее NEWS.ru писал, что в Ираке уже несколько дней идут акции протеста. Митингующие требуют вывода американских войск из страны. В результате действий со стороны властей 10 человек госпитализированы с ранениями, а 25 — с газовым отравлением.
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