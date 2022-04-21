Около 10 человек могут находиться под завалами из-за пожара в Твери

Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери

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Около 10 человек могут находиться под завалами из-за пожара в здании Центрального исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Пожар произошёл 21 апреля. Известно о семи погибших. Сообщение о происшествии поступило на дежурный пульт в 11:08.

До 10 человек находятся под завалами в результате пожара в военном институте, — сказал источник «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в тверском НИИ Минобороны на улице Афанасия Никитина выросло до семи человек. На тушение огня отправили караулы шести пожарных частей, также задействовали вертолёт. Из-за пожара в центре города наблюдается задымление.

Площадь возгорания изначально составляла одну тысячу квадратных метров, пожару присвоили третий номер сложности. Позже она увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Частично оказалась обрушена крыша здания. Персонал организации эвакуировали.

Всего в тушении принимали участие более 240 человек, 69 единиц техники.