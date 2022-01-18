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Около 600 птиц погибли при пожаре в голубятне на юге Москвы

12:58, 18 января 2022
Около 600 птиц погибли при пожаре в голубятне на юге Москвы Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
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Триста птиц и столько же птенцов погибли при пожаре в голубятне на Сумской улице в ЮАО Москвы, передаёт Telegram-канал Mash. Отмечается, что 50 голубям удалось спастись. Люди в результате инцидента не пострадали.

По предварительным данным, причиной возгорания голубятни стало короткое замыкание. Однако, как сообщили Telegram-каналу местные жители, хозяин голубятни часто распивал там вместе с друзьями спиртные напитки.

14 января пожар произошёл в голубятне во Владивостоке, писала «Комсомольская правда». В результате пострадал один мужчина, который пытался открыть дверь и спасти птиц. У него ожоги рук и головы. Голуби погибли.

Ранее сообщалось о массовой гибели грачей в Новосибирской области. Инцидент напугал местных жителей. По словам орнитолога Алексея Яновского, около 400 птиц, скорее всего, скончались в результате отравления ядовитыми веществами.

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