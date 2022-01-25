Около 50 кошек погибли при пожаре под Псковом

В Великих Луках Псковской области почти 50 кошек и одна собака погибли при пожаре в жилом доме. Как сообщили в областном ГУ МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание в холодильнике.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в жилом доме, распложенном в Портовом переулке. Пожар охватил кровлю на площади 20 кв. м, внутри дом полностью выгорел. В отдельном помещении находились кошки. По словам хозяина, животных было порядка 50. Все погибли. По некоторым данным, в помещении располагался домашний приют для кошек.

В октябре порядка 150 собак отравились в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове. Погибли 16 животных и ещё около 60 получили тяжёлое отравление. Как рассказала основатель и директор приюта Валентина Силич, работники сразу же обратились в государственные городские ветслужбы. Благодаря их помощи большинство питомцев удалось спасти. Отравление могло произойти из-за халатности производителя корма, который давали собакам. Похожие инциденты произошли ещё в одном подмосковном приюте, а также в Челябинске.