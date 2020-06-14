В Германии при пожаре на ферме погибли 400 свиней

В немецком городе Ритберг в ночь на воскресенье по неизвестной причине загорелась свиноферма. В результате возгорания погибли около 400 свиней. Об этом сообщили в полиции района Гютерсло.
В заявлении правоохранителей сказано, что огонь вспыхнул внезапно и к тому моменту, как приехали пожарные, пламя уже охватило всю территорию фермы,
Огонь от горящей свинофермы был такой силы, что перекинулся и на находящийся недалеко от неё жилой дом. Людям, которые в момент пожара на ферме были внутри здания, удалось выбраться. Никто из них не пострадал.
По данным полиции, ущерб от пожара составил примерно €800 тыс.
Как писал NEWS.ru, пожар в жилом доме в Югре распространился на 250 квадратных метров.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен