В Германии при пожаре на ферме погибли 400 свиней

https://static.news.ru/photo/c22229e0-ae3a-11ea-87b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: fuerTiere/twitter.com

В немецком городе Ритберг в ночь на воскресенье по неизвестной причине загорелась свиноферма. В результате возгорания погибли около 400 свиней. Об этом сообщили в полиции района Гютерсло.

В заявлении правоохранителей сказано, что огонь вспыхнул внезапно и к тому моменту, как приехали пожарные, пламя уже охватило всю территорию фермы, передаёт Presse Portal. Сотрудники экстренной службы приложили все усилия для спасения примерно 400 свиней, но они не привели к успеху.

Огонь от горящей свинофермы был такой силы, что перекинулся и на находящийся недалеко от неё жилой дом. Людям, которые в момент пожара на ферме были внутри здания, удалось выбраться. Никто из них не пострадал.

По данным полиции, ущерб от пожара составил примерно €800 тыс.

Как писал NEWS.ru, пожар в жилом доме в Югре распространился на 250 квадратных метров.