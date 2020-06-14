Происшествия

В Германии при пожаре на ферме погибли 400 свиней

15:26, 14 июня 2020
Фото: fuerTiere/twitter.com

В немецком городе Ритберг в ночь на воскресенье по неизвестной причине загорелась свиноферма. В результате возгорания погибли около 400 свиней. Об этом сообщили в полиции района Гютерсло.

В заявлении правоохранителей сказано, что огонь вспыхнул внезапно и к тому моменту, как приехали пожарные, пламя уже охватило всю территорию фермы, передаёт Presse Portal. Сотрудники экстренной службы приложили все усилия для спасения примерно 400 свиней, но они не привели к успеху.

Огонь от горящей свинофермы был такой силы, что перекинулся и на находящийся недалеко от неё жилой дом. Людям, которые в момент пожара на ферме были внутри здания, удалось выбраться. Никто из них не пострадал.

По данным полиции, ущерб от пожара составил примерно €800 тыс.

Как писал NEWS.ru, пожар в жилом доме в Югре распространился на 250 квадратных метров.

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