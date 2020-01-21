https://static.news.ru/photo/39ec4960-3cc6-11ea-a66d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia_Kollegova /pixabay.com

Льдина, на которой находились около трёхсот рыбаков-любителей, оторвалась от берега на юге Сахалина, в Корсаковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сегодня в 12:00 (04:00 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м. Свободный в заливе Мордвинова произошел отрыв льда. В результате, отрезанными от берега оказались около трёхсот рыбаков, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что к месту происшествия отправлены 18 сотрудников МЧС, 14 единиц техники, в том числе четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке «Хивус». Также готов к вылету вертолёт Ми-8.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спасатели МЧС эвакуировали троих рыбаков с оторвавшейся льдины в Охотском море. Между рыбками и пирсом был разрыв в 12 метров, они не смогли самостоятельно вернуться на берег.