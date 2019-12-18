https://static.news.ru/photo/37cd885a-2246-11ea-969e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Порядка 14 тысяч детей были эвакуированы из-за угроз взрывов в столичных детских садах и школах.

Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в детсады на Кронштадтском бульваре, улице Маршала Катукова, бульваре Яна Райниса, школу на Бусиновской горке и в другие образовательные учреждения. В общей сложности проверки проводятся в 40 садах и школах, рассказал NEWS.ru источник в правоохранительных органах.

Кроме того, неизвестные злоумышленники в очередной раз «заминировали» аэропорты Домодедово и Шереметьево, а также несколько районных судов Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровском крае, Приморье, ЕАО, Амурской области из-за угроз взрывов проводились проверки в 70 детских садах. Воспитатель одного из учреждений умерла во время эвакуации.