Порядка 14 тысяч детей были эвакуированы из-за угроз взрывов в столичных детских садах и школах.
Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в детсады на Кронштадтском бульваре, улице Маршала Катукова, бульваре Яна Райниса, школу на Бусиновской горке и в другие образовательные учреждения. В общей сложности проверки проводятся в 40 садах и школах, рассказал NEWS.ru источник в правоохранительных органах.
Кроме того, неизвестные злоумышленники в очередной раз «заминировали» аэропорты Домодедово и Шереметьево, а также несколько районных судов Москвы.
Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровском крае, Приморье, ЕАО, Амурской области из-за угроз взрывов проводились проверки в 70 детских садах. Воспитатель одного из учреждений умерла во время эвакуации.
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