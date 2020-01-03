https://static.news.ru/photo/efb3cb10-2e3e-11ea-bd6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Endig/ZB/Global Look Press

Примерно 100 человек застряли на остановившемся подъёмнике на лыжном курорте Саариселькя на севере Финляндии.

Туристов эвакуируют спасатели. Причины неисправности подъёмника пока не установлены, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал МТВ3.

Саариселькя является одним из самых популярных европейских лыжных курортов. Ежегодно сюда съезжаются туристы из разных стран, включая Россию.

Ранее NEWS.ru писало похожем инциденте на французском курорте Серр Шевалье. Во время поломки канатной дороги на ней находились 97 лыжников. Для их спасения был задействован вертолёт.