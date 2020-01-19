https://static.news.ru/photo/649f5706-3ab9-11ea-8a6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Охранники торгово-развлекательного центра «Мега» в подмосковных Химках заявили, что не были свидетелями избиения посетителя их коллегой.

Двое из опрошенных телеканалом РЕН ТВ охранников пояснили , что в день инцидента отсутствовали на работе. Ещё одна сотрудница уточнила, что мужчина, избивший молодого человека, работал первый день и многие охранники ТЦ с ним не знакомы.

Инцидент произошёл 18 января. В ролике, снятом свидетелем драки, видно, как охранник бьёт юношу, которого в этот момент удерживают несколько человек. Мужчину зовут Ислам Боготов, по некоторым данным, ранее он занимался смешанными единоборствами. МВД проводит проверку по факту драки.

Ранее NEWS.ru писал, что произошедшее прокомментировал боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов. По его словам, инцидент мог закончиться летальным исходом для пострадавшего. Спортсмен добавил, что таких охранников следует «сажать в тюрьму».