Охранники психбольницы в Иркутске не заметили побега пациентов

https://static.news.ru/photo/a885793c-7c8b-11ea-b24c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Охрана Иркутской областной психиатрической больницы № 1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, даже не поняла, что у неё из-под носа сбежали пациенты.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник издания отметил, что все шесть беглецов ранее были судимы, некоторые из них имеют диагноз «слабоумие».

При побеге, угрожая ножом медсестре, пациенты забрали у неё ключи, но замок открыть не смогли. Двери были выбиты, а охранники этого почему-то не услышали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Иркутске шесть человек совершили побег из областной психиатрической больницы. Полиция объявила их в розыск и разослала ориентировки на всех сбежавших. По некоторым данным, им от 19 до 28 лет.