Охранники «Ашана» избили покупателя

Полиция Москвы выясняет обстоятельства драки в магазине «Ашан» в торговом центре «Гагаринский».
Драка произошла 5 мая. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как два охранника бегут за посетителем. После чего один из них опрокидывает мужчину на пол, а второй бьёт его по лицу,
Ранее NEWS.ru писал, что охранник продуктового магазина «Пятёрочка» лишился части уха во время конфликта. Нападавшие скрылись, потерпевший был госпитализирован.
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