Охранники «Ашана» избили покупателя

https://static.news.ru/photo/414f4c18-9075-11ea-95f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Москвы выясняет обстоятельства драки в магазине «Ашан» в торговом центре «Гагаринский».

Драка произошла 5 мая. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как два охранника бегут за посетителем. После чего один из них опрокидывает мужчину на пол, а второй бьёт его по лицу, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что охранник продуктового магазина «Пятёрочка» лишился части уха во время конфликта. Нападавшие скрылись, потерпевший был госпитализирован.