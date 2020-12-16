Охранник распылил газ в полицейских в центре Москвы

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МВД РФ возбудило уголовное дело после того, как двое полицейских пострадали при попытке провести оперативно-розыскные мероприятия в здании в центре Москвы.

Сотрудники полиции 17 декабря попытались войти в здание на улице Нижняя Радищевская, однако охранник 1982 года рождения отказался их пускать, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице. Сотрудник ЧОП распылил в лица полицейских газ из аэрозольно-струйного баллона.

Охранника задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Пострадавшим правоохранителям оказали помощь медики, полицейские смогли продолжить службу, не получив серьёзных повреждений. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей). Охраннику грозит до пяти лет заключения.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в одном из магазинов Москвы, где хотевший приобрести алкоголь покупатель распылил газ в продавца за просьбу предъявить паспорт.