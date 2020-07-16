Охранник, пустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара, сядет на 2,5 года

https://static.news.ru/photo/8779c5b6-c79c-11ea-9b19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нарьян-Маре вынесли приговор охраннику детсада, где убили ребёнка. Мужчину осудили на 2,5 года колонии общего режима, говорится на сайте Следственного комитета.

Решение вынес Нарьян-Марский городской суд.

Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении пресс-службы суда Ненецкого автономного округа.

Мужчину осудили по части 2 статьи 238 УК РФ. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него компенсацию морального вреда в пользу потерпевших по 600 тысяч рублей каждому.

На момент инцидента мужчина работал в частном охранном предприятии ООО «Охранное предприятие «Святогоръ» не более двух месяцев. Известно, что он частично признал вину.

Как писал NEWS.ru, 31 октября 2019 года на территорию детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре проник посторонний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, и нанёс смертельное ножевое ранение одному из малолетних воспитанников. По подозрению в убийстве был задержан местный житель Денис Поздеев, свою вину он признал. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Обвиняемого поместили в лечебное учреждение после того, как экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством и в момент убийства был невменяем.