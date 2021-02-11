Охранник найден живым под завалами взорвавшегося супермаркета

https://static.news.ru/photo/82a6ed24-6cfc-11eb-80b4-96000091f725_660.jpg Фото: 15.mchs.gov.ru

Спасатели обнаружили живого человека под завалами на месте взрыва супермаркета во Владикавказе, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на председателя правительства Ирбека Томаева.

По его словам, найденный человек не пострадал.

По предварительным данным, поступающим от специалистов, характер взрыва говорит о том, что произошла утечка газа. Работы продолжаются, — добавил он.

В экстренных службах города уточнили, что под завалами находился охранник супермаркета. Предполагается, что больше никто не пострадал, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, мощный взрыв прогремел в супермаркете «Магнит» во Владикавказе. Происшествие случилось в здании на улице Гакгаева утром 12 февраля. На данный момент известно, что здание супермаркета полностью разрушено. В подвале супермаркета на момент взрыва хранились кислородные баллоны. Экстренные службы сообщают, что пожара после взрыва не произошло. Рядом стоящие дома серьёзных повреждений не получили, кое-где в домах разбиты стёкла.