Охранник магазина в Сочи разбил покупателю машину

https://static.news.ru/photo/4495f65a-3de1-11eb-badf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Сочи посетитель магазина низких цен пострадал от действий охранника, который разбил стекло машины покупателя, когда тот уже находился за рулём. Водитель был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за ран и порезов от осколков.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского УВД, пострадавший подал заявление в полицию, проводится проверка. По информации источника, конфликт произошёл из-за того, что мужчина якобы вошёл в магазин без маски и ему отказали в обслуживании. Тогда он вышел к машине, чтобы взять маску, и в этот момент на него бросился охранник.

В полицию обратился пострадавший мужчина. Материал по данному делу зарегистрирован, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении представителя полиции.

В Telegram-канале «ЧП-Сочи» опубликовано видео инцидента, которое снял сам пострадавший. Судя по записи, охранник пытался задержать мужчину, а затем разбил стекло автомобиля ударом кулака. На других обнародованных кадрах показано окровавленное лицо человека, а также засыпанный осколками салон машины.

Как ранее рассказывал NEWS.ru, мужчина пытался вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Сочи со спрятанным в микроволновой печи оружием. Тщательно замаскированный пистолет был обнаружен при прохождении контроля, мужчина был задержан.