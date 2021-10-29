Охранник Эрмитажа сломал нос сыну владельца банка, пока тот искал QR-код

В Санкт-Петербурге охранник Эрмитажа сломал нос мужчине, когда тот замешкался на входе в поисках QR-кода. Пострадавшим оказался сын владельца банка «Евросиб» Николай Никитин. Об этом на своей странице в Instagram рассказала его девушка фитнесс-тренер Анастасия Миронова, которая стала свидетелем случившегося.

По словам Мироновой, она в компании с Никитиным пошла в музей. Однако на входе, ища QR-коды, молодые люди немного замешкались, в этот момент на них неожиданно напал охранник. В результате Николаю сломали нос, после чего пару попросили покинуть здание музея. Им пришлось вызвать полицию.

О каком культурном развитии можно говорить. Мы просто встали рядом с выходом купить билет, и человеку сломал нос сотрудник Эрмитажа. Всё зафиксировано на камерах наружного наблюдения. Мы вели себя максимально цивилизованно! — написала девушка в соцсети.

Миронову также возмутило, что сотрудники Эрмитажа потребовали покинуть музей, в то время когда пострадавший захлёбывался кровью.

На снимках, опубликованных на странице фитнес-тренера, видны следы крови на полу у входа в здание. Миронова подчеркнула, что врачи диагностировали у Никитина многооскольчатый перелом носа со смещением, а по факту происшествия ими было подано заявление в полицию.

В пресс-службе Эрмитажа пояснили , что «неприятный инцидент» произошёл на выходе из Главного штаба в первый день введения обязательного предъявления QR-кодов. По их информации, между посетителем, пытавшимся войти в музей через выход, и сотрудником завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил посетителя по лицу. Мужчина свою вину признал, также отмечается, что он не занимается приёмом посетителей и не является сотрудником Службы музейной безопасности, пишет Znak.com.

Ранее в Новосибирске охранник магазина «Пятёрочка» заподозрил школьника в краже лимонада и после перепалки сломал ему позвоночник. Охранник заметил 13-летнего подростка, когда тот ходил вдоль полок с бутылками сладкой воды. Мальчик искал определённую марку газировки. Мужчине это показалось подозрительным, он схватил ребёнка за грудь и ударил его между лопаток.