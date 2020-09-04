Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»

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Актёр и сценарист Иван Охлобыстин заявил, что Михаил Ефремов сделал всё, чтоб добиться максимального наказания за ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он с замиранием сердца ждёт 8 сентября, когда Ефремову должны огласить приговор.

Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен, Миша настаивает на том, что он уже умер. Для всех близких ему людей огромное горе. И чтобы там ни было, он был хорошим человеком и верным другом. 8 числа мы отправим на зону весомую часть своих сердец. Видимо, мы заслужили, — приводит его слова StarHit.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя Сергея Захарова госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Ранее он отказывался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн, и полностью — иск других родственников в 1 рубль.

Сам Ефремов, со слов его адвоката Эльмана Пашаева, уверен, что его ждёт большой срок, писал NEWS.ru.