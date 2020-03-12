После таяния льда на канале имени Москвы было обнаружено пятно неизвестной маслянистой жидкости площадью порядка 200 квадратных метров.
Пятно находится на открытой воде канала в районе дома номер 7 в Прибрежном проезде на севере Москвы.
Как
Ранее NEWS.ru писал о разливе 95,4 тонн нефтепродуктов в районе реки Ангара в Красноярском крае. Общая площадь загрязнения составила около 15 тысяч квадратных метров. По факту происшествия Росприроднадзор и прокуратура ведут проверку.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен