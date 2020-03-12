https://static.news.ru/photo/41648ca0-646e-11ea-a090-fa163e074e61_660.jpg Канал имени Москвы Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

После таяния льда на канале имени Москвы было обнаружено пятно неизвестной маслянистой жидкости площадью порядка 200 квадратных метров.

Пятно находится на открытой воде канала в районе дома номер 7 в Прибрежном проезде на севере Москвы.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в настоящее время специалисты устанавливают на воде заградительные боны, которые должны ограничить дальнейшее распространение пятна. Источник и обстоятельства появления загрязнения выясняются.

Ранее NEWS.ru писал о разливе 95,4 тонн нефтепродуктов в районе реки Ангара в Красноярском крае. Общая площадь загрязнения составила около 15 тысяч квадратных метров. По факту происшествия Росприроднадзор и прокуратура ведут проверку.