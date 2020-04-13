Огонь в Чернобыльской зоне подошёл вплотную к хранилищам с радиоотходами

https://static.news.ru/photo/7bfda65c-7d8d-11ea-8577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevhen Liubimov/Global Look Press

Огонь, раскинувшийся по территории Чернобыльской зоны отчуждения, подошёл на расстояние в два километра к хранилищам с радиоактивными отходами. Пожар уже достиг города Припять.

Об этом 13 апреля рассказал член общественного совета при госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. Его слова передаёт РИА Новости.

Ранее Емельяненко говорил, что пожары в чернобыльской зоне отчуждения могли начаться из-за сталкеров. По его словам, огонь вспыхнул в местах, где нет людей, поскольку зона закрыта на карантин.

NEWS.ru писал, что украинские спасатели не могут потушить пожар в чернобыльской зоне отчуждения. Огонь перекинулся на соседние лесничества. Горит травяная подстилка и заросли камыша.