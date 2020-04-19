Огонь уничтожил 39 зданий в Житомирской области на Украине

https://static.news.ru/photo/d241a77e-81c1-11ea-a02d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Госслужба по ЧС Украины

Пять населённых пунктов в Житомирской области пострадали от пожаров, из них удалось спасти 45 зданий, 39 — сгорели.

Возгорания тушили в Островах, Личманах, а также Средней, Нижней и Верхней Руднях. Госслужба Украины по ЧС отметила , что в Зоне отчуждения основные силы пожарных служб направлены на локализацию возгораний и тления четырёх очагов в сёлах Коровой, Буда, Розсоха и Кривая Гора.

Как писал NEWS.ru ранее, личный состав служб и ведомств, принимающих участие в тушении возгорания на территории Чернобыльской зоны, не имеет превышений содержания 137Сs радиоцезия. Об этом заявили в государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС.