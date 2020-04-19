Огонь уничтожил 39 зданий в Житомирской области на Украине

Пять населённых пунктов в Житомирской области пострадали от пожаров, из них удалось спасти 45 зданий, 39 — сгорели.
Возгорания тушили в Островах, Личманах, а также Средней, Нижней и Верхней Руднях. Госслужба Украины по ЧС
Как писал NEWS.ru ранее, личный состав служб и ведомств, принимающих участие в тушении возгорания на территории Чернобыльской зоны, не имеет превышений содержания 137Сs радиоцезия. Об этом заявили в государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС.
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