Происшествия

Огонь уничтожил 39 зданий в Житомирской области на Украине

01:13, 19 апреля 2020
Фото: Госслужба по ЧС Украины

Пять населённых пунктов в Житомирской области пострадали от пожаров, из них удалось спасти 45 зданий, 39 — сгорели.

Возгорания тушили в Островах, Личманах, а также Средней, Нижней и Верхней Руднях. Госслужба Украины по ЧС отметила, что в Зоне отчуждения основные силы пожарных служб направлены на локализацию возгораний и тления четырёх очагов в сёлах Коровой, Буда, Розсоха и Кривая Гора.

Как писал NEWS.ru ранее, личный состав служб и ведомств, принимающих участие в тушении возгорания на территории Чернобыльской зоны, не имеет превышений содержания 137Сs радиоцезия. Об этом заявили в государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС.

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