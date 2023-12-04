Офицерам МО запросили сроки за надувные танки: освободят ли их из зала суда «Коммерсант»: прокурор просит по 5 с половиной лет обвиняемым по делу о надувных танках

Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Прокуратура просит приговорить двух отставных офицеров Минобороны России к 5 с половиной годам лишения свободы каждого по делу о надувных танках. Почему они могут выйти на свободу, в чем их обвиняют?

Что сделали обвиняемые офицеры Минобороны

В сентябре 2020 года Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего советника отдела Главного управления вооружения ВС России Юрия Здравило и ведущего советника отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева. Их обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

Как установило следствие, фигуранты требовали за общее покровительство 7,4 млн рублей у руководителя ЗАО «НПП „Русбал“». Известно, что эта компания занимается изготовлением маскировочного оборудования, в частности надувных макетов танков и ракет.

По изначальному обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) отставным офицерам оборонного ведомства грозило от 8 до 15 лет лишения свободы.

Отпустят ли их из зала суда

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, во время недавних прений сторон в Мещанском суде Москвы гособвинитель предложил признать Здравило и Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и назначить каждому по 5 с половиной лет колонии общего режима.

Издание подчеркивает, что при назначении общего режима каждый проведенный в СИЗО день приравнивается к полутора дням колонии. Фигуранты дела же находились под стражей с осени 2020 года до марта текущего года, когда апелляционная инстанция удовлетворила жалобу адвокатов и отменила очередное продление срока содержания в СИЗО, переведя их под домашний арест.

«Таким образом, если суд согласится с предложенным прокуратурой наказанием, после пересчета назначенного срока с учетом отсиженного в СИЗО оба фигуранта могут вскоре оказаться на свободе», — пишет «Коммерсант».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорила сторона защиты

В ходе прений подсудимые и их адвокаты утверждали, что по этому делу необходимо вынести оправдательный приговор. Сторона обвиняемых настаивала, что доказательств причастности фигурантов к инкриминируемому им преступлению не представили ни во время предварительного следствия, ни на судебном процессе.

Фигуранты указывали, что на момент задержания они уже были отставными офицерами, находившимися в запасе. Здравило, в частности, к тому времени уволился со службы в Минобороны.

Защита обвиняемых заявляла, что обвиняемые не выполняли в оборонном ведомстве никаких организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Следовательно, у них не было возможности организовать признание «Русбала» единственным поставщиком Минобороны, поскольку решение подобных вопросов является прерогативой правительства, отмечали адвокаты.

Сторона защиты подчеркивала, что сумму взятки в размере 4% контрактов 2019 года определял гендиректор ЗАО «НПП „Русбал“» Александр Таланов, который, отмечали адвокаты экс-военных, и настаивал на проведении с ними встреч. Показания последнего обвиняемые назвали ничем не подкрепленными «фантазиями».

Здравило и Ликучев во время процесса настаивали, что стали жертвой провокации.

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