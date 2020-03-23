https://static.news.ru/photo/87671418-6cd7-11ea-8f24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело сотрудника МВД России нашли в Москве. Мужчина работал дознавателем. Труп обнаружили на улице 9-я Северная линия в ОМВД «Северный». По предварительным данным, умерший мог покончить с собой.

Сегодня утром (23 марта 2020 года. — NEWS.ru) в ОМВД «Северный» на улице 9-я линия обнаружено тело дознавателя отдела, лейтенанта полиции, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Место происшествия изучают следователи. Криминалисты выясняют обстоятельство случившегося и возможные причины ЧП.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейский-водитель отдела полиции в Архангельске покончил с собой. Тело утром 11 марта 2020 года осмотрели следователи.

По предварительной информации, суицид в Архангельске стал пятым среди сотрудников полиции за неделю: с жизнью простились руководитель наркоконтроля Нарьян-Мара, командир отделения ГИБДД в Пермском крае, оперуполномоченный из Тюмени и командир отделения в Петербурге.