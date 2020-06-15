Одноклассница рассказала о готовившем нападение на школу в Волгограде

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Одноклассница подростка, который готовил нападение на школу в Волгограде, назвала его простым, тихим парнем. По её признанию, в обычной жизни они практически не общались.

Сейчас мы закончили восьмой класс. В обычной жизни мы с ним не общаемся. Так что не могу точно сказать, мог ли он на такое пойти. В школе он был простым, тихим парнем, — рассказала она РИА Новости.

По словам школьницы, она училась с подростком до седьмого класса, пока его не перевели на домашнее обучение.

О задержании подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде, стало известно 15 июня. В ходе обыска силовики изъяли у него самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью и компоненты для взрывчатых веществ. Свой арсенал подросток хранил на балконе. Школьник сам изготовил бомбу, воспользовавшись инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств. У него нашли записи вооружённых нападений на образовательные учреждения в разные годы. Юношу отправили под арест, следствие полагает, что у него могли быть сообщники.

Уполномоченный по правам ребёнка в Волгоградской области Нина Болдырева рассказала, что подросток воспитывался в полной семье, однако в настоящее время отец не живёт совместно с сыном и матерью.Она подтвердила, что юноша со второй половины 2019 года обучался дома.

Комиссия по делам несовершеннолетних выясняет, были ли у школьника конфликты в учебном заведении, вынудившие его перейти на домашнее обучение, или причина этого в его состоянии здоровья, писал NEWS.ru.