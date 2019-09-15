Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Одного из пострадавших в крупном ДТП в Ярославской области перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние опасений у медиков не вызывает, сообщили в правительстве региона.

В тяжёлом состоянии остаются четыре человека, — заявил собеседник «Интерфакса».

По его словам, трое пациентов находятся в реанимации больницы им. Соловьёва, ещё один пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу. 

ДТП произошло на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновник аварии — водитель грузовика MAN — выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. Жертвами ДТП стали восемь человек. По факту произошедшего возбуждены сразу два уголовных дела.

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