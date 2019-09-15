https://static.news.ru/photo/bf74e2c4-d798-11e9-9a82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Одного из пострадавших в крупном ДТП в Ярославской области перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние опасений у медиков не вызывает, сообщили в правительстве региона.

В тяжёлом состоянии остаются четыре человека, — заявил собеседник « Интерфакса ».

По его словам, трое пациентов находятся в реанимации больницы им. Соловьёва, ещё один пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу.

ДТП произошло на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновник аварии — водитель грузовика MAN — выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. Жертвами ДТП стали восемь человек. По факту произошедшего возбуждены сразу два уголовных дела.