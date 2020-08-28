Одиннадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса в Дагестане

https://static.news.ru/photo/d060977c-ea61-11ea-81a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рейсовый автобус Махачкала — Москва перевернулся в кювет в Тарумовском райне Дагестана. По предварительным данным, у машины отлетело колесо и она опрокинулась.

На момент аварии в салоне автобуса находились 45 пассажиров, травмы получили 11 человек. Все пострадавшие госпитализированы, сообщает ТАСС. Информации о погибших нет.

На месте происшествия остаются экстренные службы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Это не первая авария с участием автобуса такого же маршрута с таким же количеством пассажиров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 26 августа три человека погибли и пятеро получили ранения в столкновении автобуса и КамАЗа в Калмыкии. Автобус рейсом Махачкала — Москва, в котором ехали 45 пассажиров, попал в аварию на трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Черноземельском районе республики.