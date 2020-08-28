Одиннадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса в Дагестане

Рейсовый автобус Махачкала — Москва перевернулся в кювет в Тарумовском райне Дагестана. По предварительным данным, у машины отлетело колесо и она опрокинулась.
На момент аварии в салоне автобуса находились 45 пассажиров, травмы получили 11 человек. Все пострадавшие госпитализированы,
На месте происшествия остаются экстренные службы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Это не первая авария с участием автобуса такого же маршрута с таким же количеством пассажиров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 26 августа три человека погибли и пятеро получили ранения в столкновении автобуса и КамАЗа в Калмыкии. Автобус рейсом Махачкала — Москва, в котором ехали 45 пассажиров, попал в аварию на трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Черноземельском районе республики.
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