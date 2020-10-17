Один ребёнок остаётся в больнице после падения на эскалаторе в столичном ТЦ

https://static.news.ru/photo/5af42808-1150-11eb-b44c-fa163e074e61_660.jpgФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Один из детей, упавших на эскалаторе в торговом центре на территории Москвы, в настоящее время остаётся в медицинском учреждении. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы столичной прокуратуры.
Отмечается, что второй пострадавший ребёнок уже отпущен домой.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой в торговом центре в Москве с эскалатора упали двое детей. Один из них находился в коляске, а спустить его с движущейся лестницы пыталась девочка постарше. В какой-то момент девочка не удержала коляску в руках, и она кубарем покатилась с эскалатора.
Оба ребёнка получили травмы головы.
После инцидента несовершеннолетние 2013 и 2018 годов рождения доставлены в медицинское учреждение. Один ребёнок вместе с мамой остаётся в больнице, второго отпустили домой, — передаёт РИА Новости сообщение прокуратуры.
Проверку по факту произошедшего уже начали проводить сотрудники надзорного органа и следователи.
Как передавал NEWS.ru, жительница Петербурга обнаружила в подъезде дома на территории Василеостровского района брошенного младенца в коляске.
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