Один ребёнок остаётся в больнице после падения на эскалаторе в столичном ТЦ

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В июле из стационара ЦГБ № 1 на Вагонке в Нижнем Тагиле, перепрофилированной под работу с заражёнными коронавирусом, сбежал 41-летний Дмитрий Камешков. Осенью его тело было найдено в лесу. Об этом 18 октября журналистам сообщил пресс-секретарь Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Он не уточнил, в каком именно лесу нашли больного. По словам Шульги, причина побега Камешкова из больницы неизвестна. Признаков криминала не обнаружено, был найден в лесу. Проводится проверка, — цитирует...