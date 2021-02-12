Один из цехов Новолипецкого металлургического комбината загорелся

https://static.news.ru/photo/66b9fb60-6dce-11eb-b9f4-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Один из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) загорелся, рассказали журналистам в экстренных службах региона.

Город Липецк, улица Площадь Металлургов, дом 2, Новолипецкий металлургический комбинат — происходит загорание в цехе трансформаторной стали, — цитирует собеседника РИА Новости.

На место происшествия выехали пожарные расчёты. Информация о масштабе возгорания и наличии травмированных пока отсутствует.

Ранее пожар произошёл на кровле чайханы на севере Москвы, рассказал журналистам 12 февраля 2021-го источник в экстренных службах. ЧП произошло на улице Большая Академическая. Вспыхнула кровля пристройки к жилому строению. В ней и находится заведение общепита.

Накануне возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме в районе Щукино на северо-западе столицы. В результате ЧП погиб один человек. Инцидент случился в доме 52, корпус 2, по улице Народного Ополчения, рассказали в местном ГУ МЧС. Распространение огня привело к смерти мужчины. Прибывшим на место врачам скорой помощи не удалось спасти его.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек скончался в результате пожара, который произошёл 25 января на заводе в Уфе. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС. Пожар произошёл 25 января на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.