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Состояние пострадавших после посадки судна на мель в Югре оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

По его словам, сейчас в больнице города Нягань находятся две пассажирки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается им в полном объёме, передаёт РИА Новости. «Метеор» сел на мель на реке Обь...