Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП. Авария произошла в Ленинградской области на трассе Кемполово — Выра — Тосно — Шапки. Ему было 72 года.
Автомобиль Mazda, которым управлял покойный, выехал на встречную полосу и врезался в машину марки Honda. Второго водителя госпитализировали в тяжёлом состоянии, передаёт телеканал «
В качестве художника-постановщика Боковенко работал над сериалами и фильмами «Убойная сила», «Меченосец», «Морские дьяволы», «Груз» и «Хуторянин».
Ранее News.ru сообщал, что известный российский учёный, академик Российской академии наук (РАН) Виктор Ивантер скончался в Москве. Выдающийся экономист умер на 84-м году жизни.