Один человек стал жертвой стрельбы в церкви в США

В городе Хай-Пойнт, штат Северная Каролина, вечером 8 ноября неизвестный открыл огонь по прихожанам баптистской церкви.
В результате инцидента один человек был убит, несколько человек получили лёгкие ранения,
Личность погибшего не раскрывается. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего, полиция планирует опросить свидетелей в районе церкви и провести обыски в машинах и домах нескольких подозреваемых.
Личность нападавшего пока устанавливается.
Ранее NEWS.ru писал, что французские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на греческого православного священника в Лионе.