Один человек стал жертвой стрельбы в церкви в США

https://static.news.ru/photo/735a8ece-225c-11eb-a9ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ken Cedeno/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В городе Хай-Пойнт, штат Северная Каролина, вечером 8 ноября неизвестный открыл огонь по прихожанам баптистской церкви.

В результате инцидента один человек был убит, несколько человек получили лёгкие ранения, пишет ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Личность погибшего не раскрывается. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего, полиция планирует опросить свидетелей в районе церкви и провести обыски в машинах и домах нескольких подозреваемых.

Личность нападавшего пока устанавливается.

Ранее NEWS.ru писал, что французские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на греческого православного священника в Лионе.