Один человек погиб при пожаре в доме на Цветном бульваре в Москве

https://static.news.ru/photo/ad3567d0-3d29-11eb-9ba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

В пятиэтажном доме в центре Москвы произошёл пожар. Погиб один человек.

Возгорание произошло в 10:36 на площади в 150 квадратных метров в здании по адресу: Цветной бульвар, дом 21, строение 6.

Возгорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Огонь частично ушёл на чердак. 12:06 — локализация, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Спасатели эвакуировали 20 человек. Пожар был ликвидирован в 12:20.

Ранее общественники выступили с инициативой проводить плановые проверки электропроводки в квартирах россиян, чтобы снизить риски пожаров. Они обратились с письмом к главе Минстроя Иреку Файзуллину. Указано, что жильцы не обладают достаточными знаниями, чтобы самостоятельно следить за состоянием проводки. Контролировать состояние сетей должны специализированные организации.

Как писал NEWS.ru, в России посетителей торговых центров привлекут к тренировкам по эвакуации. Они будут проводиться со следующего года. Это прописано в новых нормативах правил пожарной безопасности, которые вступят в силу 1 января 2021 года.