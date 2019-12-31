Один человек госпитализирован с множественными колото-резаными ранениями груди, живота и спины после поножовщины в Новой Москве.
Инцидент произошёл 31 декабря в посёлке Коммунарка. В автобусе подрались трое мужчин, один из которых несколько раз ударил ножом своего оппонента. После этого двое участников конфликта скрылись с места происшествия.
По факту поножовщины полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ),
Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном Чехове произошла ссора между работниками склада, которая затем переросла в поножовщину. Ранения получили три человека.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен