https://static.news.ru/photo/6682fb00-2c6c-11ea-ac24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек госпитализирован с множественными колото-резаными ранениями груди, живота и спины после поножовщины в Новой Москве.

Инцидент произошёл 31 декабря в посёлке Коммунарка. В автобусе подрались трое мужчин, один из которых несколько раз ударил ножом своего оппонента. После этого двое участников конфликта скрылись с места происшествия.

По факту поножовщины полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном Чехове произошла ссора между работниками склада, которая затем переросла в поножовщину. Ранения получили три человека.