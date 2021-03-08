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Происшествия

Один человек пострадал в массовом ДТП в Москве

11:47, 08 марта 2021 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Москвы столкнулись пять автомобилей, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Есть пострадавший. На месте работают городские службы. Перекрыта правая полоса, — говорится в Telegram-канале ведомства.

В департаменте уточнили, что ДТП произошло на улице Дубнинской, у дома № 2. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Накануне на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошла авария с участием 11 автомобилей. Транспортные средства столкнулись в районе Ярославского шоссе. О пострадавших не сообщалось.

Днём 7 марта у здания МИД РФ столкнулись четыре автомобиля. В результате один человек получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Один из участников аварии подрался с сотрудником правоохранительных органов. Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях.

Ранее NEWS.ru писал, что в Самарской области в результате столкновения легкового автомобиля с фурой погибли семь человек. Трагедия произошла рано утром 8 марта на трассе Волжский — Курумоч.

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