Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Приморье

Один человеке пострадал в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в городе Фокино Приморского края. Взрыв прогремел в ночь на 13 июля, сообщает краевая прокуратура.
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Установлено, что в ночное время 13 июля 2021 года в многоквартирном жилом доме по улице Белашева, 16, в ЗАТО Фокино произошёл взрыв, в результате которого пострадал один человек, — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.
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