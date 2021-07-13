Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Приморье

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Легковой автомобиль врезался в КамАЗ дорожно-строительной службы в Гагаринском тоннеле Москвы. По предварительным данным, водитель машины играл в «шашки», перестраиваясь из ряда в ряд, сообщает Пятый канал.

В какой-то момент водитель легкового авто не сумел вовремя перестроиться и на большой скорости врезался в припаркованный большегруз «Гормоста» на крайней левой полосе. В результате ДТП пострадали четыре человека. Очевидцы...