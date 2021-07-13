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Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Приморье

05:23, 13 июля 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Один человеке пострадал в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в городе Фокино Приморского края. Взрыв прогремел в ночь на 13 июля, сообщает краевая прокуратура.

Раненый госпитализирован, пока не удалось выяснить, что именно стало причиной взрыва.

Установлено, что в ночное время 13 июля 2021 года в многоквартирном жилом доме по улице Белашева, 16, в ЗАТО Фокино произошёл взрыв, в результате которого пострадал один человек, — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

На днях в Анапе на борту прогулочного судна произошёл взрыв. По предварительным данным, взорвался газ.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в квартире в центре Москвы стали три газовых баллончика для зажигалок. В момент взрыва в квартире находилась женщина, она не пострадала.

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