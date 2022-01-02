Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на Кутузовском проспекте

Спасатели выехали по заявке о пожаре в жилом доме на западе Москвы, проводится разведка. По предварительной информации, из-за возгорания пострадал один человек. Об этом пишет РИА Новости.

Поступила заявка по адресу: площадь Победы, 2, к. 2, жилое здание. Подразделения уже на месте, проводится разведка, — рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Спасателям удалось потушить пожар. Как видно на опубликованных кадрах, возгорание тушили в самой квартире, а не снаружи при помощи высотных спецсредств. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

27 декабря в детском саду в подмосковном Раменском произошёл пожар. Возгоранию был присвоен ранг повышенной сложности. Кроме того, в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) также произошёл пожар. Очевидцы сообщили, что из окон валил дым.

Помимо этого, сообщалось, что в Москве на 37-м километре Киевского шоссе загорелся бензовоз, который перевозил пропан-бутан. Автоцистерна находилась рядом со съездом на Боровское шоссе, и к ней не могли подобраться из-за угрозы взрыва. Тем не менее бензовоз удалось потушить.