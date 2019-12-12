https://static.news.ru/photo/60211a30-1cb8-11ea-8943-fa163e074e61_660.jpg Фото: БПК "Адмирал Левченко"/vk.com

На территории Мурманской области на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в четверг, 12 декабря, произошло возгорание. В результате пожара пострадал один человек. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

Кроме того, в результате ЧП на «Адмирале Кузнецове» пропали три человека.

В настоящее время в распоряжении СМИ нет официального подтверждения указанных сведений.

Исходя из предварительных данных, возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, огонь возник в ангаре на улице Ковалёва в Липецке. В результате ЧП погибли два человека.