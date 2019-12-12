На территории Мурманской области на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в четверг, 12 декабря, произошло возгорание. В результате пожара пострадал один человек. Об этом журналистам сообщил информированный источник.
Кроме того, в результате ЧП на «Адмирале Кузнецове» пропали три человека.
В настоящее время в распоряжении СМИ нет официального подтверждения указанных сведений.
Исходя из предварительных данных, возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ,
Как ранее писал NEWS.ru, огонь возник в ангаре на улице Ковалёва в Липецке. В результате ЧП погибли два человека.
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